Журналист: Наоми Осака готова терпеть только льстивых редакторов глянцевых журналов

Журналист и телеведущий Пирс Морган высказался по поводу конфликта второй ракетки мира Наоми Осаки и журналистки Меган Келли.

Ранее Келли раскритиковала Осаку за частое появление на обложках журналов, вспомнив то, что Наоми отказалась общаться со СМИ на «Ролан Гаррос». На что японка отреагировала ответной репликой, обвинив Келли в непрофессионализме, и заблокировала журналистку в «Твиттере».

«Ещё одна обложка журнала для храброй и вдохновляющей Наоми! Неудивительно, что у неё не было времени на чудовищные пресс-конференции со СМИ», — пошутил Морган в своём «твиттере», сделав репост публикации с фотосессии Осаки для TMZ.

«Она меня тоже заблокировала. Единственные СМИ, которые она готова терпеть, — это льстивые редакторы глянцевых журналов, говорящие ей, насколько она идеальна», — добавил Морган.