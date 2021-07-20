Зверев — о критике Беккера его игры: я нисколько не удивлен, но мне всё равно
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Немецкий теннисист Александр Зверев ответил на критику шестикратного победителя турниров «Большого шлема» Бориса Беккера в свой адрес.
«Мы с Борисом Беккером знаем друг друга уже несколько лет, и я знаю, что он думает обо мне. На самом деле мы оба знаем, что думаем друг о друге, я нисколько не удивлен, но мне всё равно. В настоящее время моя единственная цель — выиграть олимпийское золото в Токио с Германией и ничего больше, я тщательно готовлюсь к этому, и мы увидим, как всё сложится на Олимпиаде», — приводит слова Зверева Тennis World USA.
20 июля Александр Зверев вместе с с немецкой сборной отправится в Токио, чтобы попытаться выиграть олимпийское золото теннисного турнира, который стартует 25 июля.
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