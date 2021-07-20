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«Ты совсем спятила?» Мартина Навратилова обратилась к журналистке, раскритиковавшей Осаку

«Ты совсем спятила?» Мартина Навратилова обратилась к журналистке, раскритиковавшей Осаку
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Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова отреагировала на конфликт японки Наоми Осаки с американской журналисткой Меган Келли. Навратилова заступилась за теннисистку.

Ранее Келли раскритиковала Осаку за частое появление на обложках журналов, вспомнив то, что Наоми отказалась общаться со СМИ на «Ролан Гаррос». На что японка отреагировала ответной репликой, обвинив Келли в непрофессионализме и пожелав ей «быть лучше», после чего она заблокировала журналистку в «Твиттере».

«Ты совсем спятила, Меган? Ты понятия не имеешь, о чём говоришь. Но продолжай – делай следующие «выстрелы». Всё равно они идут мимо!», — написала Навратилова в своём «твиттере».

23-летняя Осака, пропустившая Уимблдон-2021, представит Японию на грядущей домашней Олимпиаде в Токио.

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