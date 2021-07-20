Победители квалификации в Умаге узнали соперников в первом круге основной сетки

Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке турнира ATP-250 в Умаге (Хорватия). В частности, немец Даниэль Альтмайер (Q) сыграет с французом Корентеном Муте.

Умаг. Мужчины. Распределение победителей квалификации

Андреа Кольярини (Аргентина, Q) — Дуе Айдукович (Хорватия, WC).

Филип Горански (Словакия, Q) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).

Алессандро Джаннесси (Италия, Q) — Иржи Веселы (Чехия).

Даниэль Альтмайер (Германия, Q) — Корентен Муте (Франция).

Турнир в Умаге пройдёт с 19 по 25 июля. Призовой фонд соревнований составляет € 419 470. В 2019 году победителем турнира в Умаге стал серб Душан Лайович, обыгравший в финале венгра Аттилу Балажа со счётом 7:5, 7:5. В 2020 году эти соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса.