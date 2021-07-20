Первая ракетка мира Эшли Барти не будет проживать в Олимпийской деревне во время Игр-2020

Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти не будет жить в Олимпийской деревне во время Игр в Токио, сообщает AAP.

«Эшли будет проживать в другом месте. Несколько наших спортсменов не будут жить в Олимпийской деревне. Мы разрешаем это, потому что так лучше для них самих. Для достижения лучших результатов Барти нужно контролировать ситуацию с её окружением, мы уважаем это», — приводит слова главы австралийской делегации на Играх-2020 Иана Честермана The West Australian.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.