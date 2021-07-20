Даррен Кэхилл: только Надаль может остановить Джоковича на US Open
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Теннисный тренер и аналитик Даррен Кэхилл оценил шансы серба Новака Джоковича выиграть все четыре турнира «Большого шлема» в 2021 году. В нынешнем сезоне уроженец Белграда уже победил на Открытом чемпионате Австралии, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.
«Надаль постарается остановить Джоковича. Если кто-то и может это сделать, то только он. Рафа любит играть на US Open. Ему нравятся условия с высоким отскоком. Он добивался успеха на этом турнире. Он сначала сыграет в Цинциннати, Канаде и Вашингтоне. Надаль хорошо подготовится на харде и будет готов остановить Джоковича», — приводит слова Кэхилла Tennis Head.
Открытый чемпионат США стартует 30 августа. Джокович, Надаль и швейцарец Роджер Федерер за карьеру выиграли по 20 турниров «Большого шлема».
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