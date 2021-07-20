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«Я ждал этого момента 20 лет!» Парикмахер рассказал о визите Джоковича перед Олимпиадой

«Я ждал этого момента 20 лет!» Парикмахер рассказал о визите Джоковича перед Олимпиадой
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Парикмахер Иван Вукчевич рассказал, что его клиентом стал сербский теннисист Новак Джокович. Первая ракетка мира подстригся перед вылетом на летние Олимпийские игры в Токио (Япония).

«Когда Новак пришёл, то извинился за опоздание. Я сказал ему: „Новак, я 20 лет ждал этого момента!“ Сегодня я получил впечатления на всю жизнь. Я подстриг Новака перед его поездкой на Олимпиаду в Токио. Мы сделали фотографии, поговорили о спорте. После этого я вновь убедился, что величайшие люди оказываются самыми простыми. Новак, спасибо тебе», — написал Вукчевич в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Ивана Вукчевича

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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