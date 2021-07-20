Свитолина: медовый месяц у нас с Монфисом будет в ноябре. Надо готовиться к Олимпиаде

Украинская теннисистка Элина Свитолина, на минувшей неделе ставшая женой француза Гаэля Монфиса, рассказала о прошедшей свадьбе и о подготовке к Олимпиаде в Токио.
«Если честно, это просто невероятно. В моей жизни случилось так много потрясающих моментов. Сейчас я очень рада находиться на Олимпиаде. Свадьба была чудесной. Просто невероятно, что в условиях коронавирусных ограничений нам удалось собраться семьями. Мы прекрасно провели время.
Но теперь нужно готовиться к Олимпиаде. Надеюсь, мне удастся хорошо выступить в Токио. Наш медовый месяц запланирован на ноябрь. В Токио очень жарко. Я не ожидала, что будет такая влажность и жара. Вчера вечером я попробовала потренироваться, чтобы просто привыкнуть к условиям. Я ещё ощущаю разницу во времени, но у меня есть пара дней на адаптацию. Условия здесь одинаковы для всех», — цитирует Свитолину официальный сайт ITF.
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