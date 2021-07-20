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Рублёв и Веснина посоревновались в точности подачи в преддверии Олимпиады в Токио

Рублёв и Веснина посоревновались в точности подачи в преддверии Олимпиады в Токио
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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Елена Веснина показали часть тренировочного процесса в преддверии Олимпийских игр в Токио (Япония). Спортсмены выяснили, кто из них точнее исполняет подачу. По итогам импровизированного турнира установилась ничья (1:1).

Веснина является олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро (2016 год) в парном разряде, где она выступала с завершившей карьеру Екатериной Макаровой. В Токио Веснина сыграет с Вероникой Кудерметовой, ранее теннисистки дошли до финала Уимблдона-2021.

Седьмая ракетка мира Рублёв дебютирует на взрослых Олимпийских играх, он сыграет как в одиночном, так и парном разряде (в тандеме с Кареном Хачановым).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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