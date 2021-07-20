Рублёв и Веснина посоревновались в точности подачи в преддверии Олимпиады в Токио

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Елена Веснина показали часть тренировочного процесса в преддверии Олимпийских игр в Токио (Япония). Спортсмены выяснили, кто из них точнее исполняет подачу. По итогам импровизированного турнира установилась ничья (1:1).
Веснина является олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро (2016 год) в парном разряде, где она выступала с завершившей карьеру Екатериной Макаровой. В Токио Веснина сыграет с Вероникой Кудерметовой, ранее теннисистки дошли до финала Уимблдона-2021.
Седьмая ракетка мира Рублёв дебютирует на взрослых Олимпийских играх, он сыграет как в одиночном, так и парном разряде (в тандеме с Кареном Хачановым).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
- 20 июля 2021
-
19:21
-
18:33
-
16:34
-
15:51
-
15:17
-
13:59
-
12:27
-
11:29
-
10:18
-
09:19
-
09:00
-
04:52
-
01:00
-
00:57
-
00:36
-
00:34
- 19 июля 2021
-
23:57
-
23:43
-
22:51
-
22:16
-
21:59
-
21:38
-
20:46
-
20:19
-
18:50
-
18:17
-
17:25
-
16:09
-
15:16
-
14:24
-
13:12
-
12:59
-
12:48
-
11:51
-
11:07