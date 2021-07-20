Первая ракетка мира Новак Джокович вылетел на Олимпиаду в Токио

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вылетел в Токио (Япония), чтобы принять участие в Олимпийских играх. Об этом Джокович оповестил болельщиков в «Инстаграме». Ранее стало известно, что Джокович может сыграть на Олимпиаде не только в одиночном, но и в парном разряде.

Публикация доступна в «инстаграме» Новака Джоковича.

«Для меня большая честь играть за моих людей и мою страну на Олимпийских играх! Сербия в Токио», — написал Джокович в своём «инстаграме», использовав эмодзи «силы».

34-летний Джокович является бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай) в одиночном разряде.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.