Россиянки Савиных и Рахимова не сумели выйти во второй круг турнира в Палермо

Российские теннисистки Валерия Савиных и Камилла Рахимова не сумели пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия).
Савиных в матче первого круга в двух сетах проиграла представительнице США Франческе ди Лоренцо со счётом 5:7, 3:6. Встреча продлилась 2 часа 4 минуты. Савиных ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету ди Лоренцо — 2 эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Рахимова в первом круге не сумела одолеть сербскую теннисистку Ольгу Данилович. Встреча растянулась на 3 сета и завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Данилович. Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. Рахимова 1 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Призовой фонд турнира в Палермо составил более € 189 тыс. Действующей победительницей соревнований является француженка Фиона Ферро.
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