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Вторая ракетка мира Даниил Медведев: японцам стоит поработать над процедурами в аэропорту

Вторая ракетка мира Даниил Медведев: японцам стоит поработать над процедурами в аэропорту
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от пребывания в олимпийской деревне в Токио (Япония).

«Разница во времени — вот главная сложность. Но я приехал в Токио 18 июля, так что на акклиматизацию у меня есть почти неделя. Могу сказать, что чувствую себя после двух тренировочных дней отлично, так что буду полностью готов к старту турнира. Отдельно хочу отметить уровень инфраструктуры — он очень высокий. Берёшь автобус — и через десять минут уже на корте. А вот над другими аспектами, например, над процедурами в аэропорту, японцам стоит поработать.

Важно, что у нас классная атмосфера в коллективе, даже учитывая факт, что теннис — индивидуальный вид спорта. Мы можем поиграть во что-то, сходить вместе на ужин и просто посмеяться», — приводит слова Медведева пресс-служба олимпийского комитета России (ОКР).

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