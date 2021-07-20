21-летняя россиянка Амина Аншба выиграла первый матч на уровне WTA

21-летняя российская теннисистка Амина Аншба одержала первую победу на уровне WTA. Аншба — чемпионка пяти турниров ITF.

325-я ракетка мира Аншба в первом круге турнира категории WTA-250 в Гдыне (Польша) в двух сетах обыграла 135-й номер рейтинга, представительницу Франции Армони Тан. Встреча продлилась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

Аншба ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18. На счету Тан — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

В следующем раунде турнира Аншба сразится с девятой сеяной Нурией Парризас-Диас из Испании (112-я ракетка мира).

Призовой фонд турнира в Гдыне составил более $ 235 тыс. Его действующей победительницей является Доминика Цибулкова из Словакии. Она взяла титул в Гдыне в 2016 году.