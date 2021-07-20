21-летняя россиянка Амина Аншба выиграла первый матч на уровне WTA

21-летняя российская теннисистка Амина Аншба одержала первую победу на уровне WTA. Аншба — чемпионка пяти турниров ITF.
325-я ракетка мира Аншба в первом круге турнира категории WTA-250 в Гдыне (Польша) в двух сетах обыграла 135-й номер рейтинга, представительницу Франции Армони Тан. Встреча продлилась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.
Аншба ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18. На счету Тан — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.
В следующем раунде турнира Аншба сразится с девятой сеяной Нурией Парризас-Диас из Испании (112-я ракетка мира).
Призовой фонд турнира в Гдыне составил более $ 235 тыс. Его действующей победительницей является Доминика Цибулкова из Словакии. Она взяла титул в Гдыне в 2016 году.
- 20 июля 2021
-
21:45
-
21:28
-
21:16
-
20:11
-
19:21
-
18:33
-
16:34
-
15:51
-
15:17
-
13:59
-
12:27
-
11:29
-
10:18
-
09:19
-
09:00
-
04:52
-
01:00
-
00:57
-
00:36
-
00:34
- 19 июля 2021
-
23:57
-
23:43
-
22:51
-
22:16
-
21:59
-
21:38
-
20:46
-
20:19
-
18:50
-
18:17
-
17:25
-
16:09
-
15:16
-
14:24
-
13:12