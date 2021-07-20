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Аслан Карацев: ещё полтора года назад не думал, что окажусь на Олимпийских играх

Аслан Карацев: ещё полтора года назад не думал, что окажусь на Олимпийских играх
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Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о том, какое значение он придаёт Олимпийским играм в Токио (Япония). На Олимпиаде Карацев сыграет как в одиночном разряде, так и в паре с соотечественником Даниилом Медведевым.

«На Сахалине удалось не только привыкнуть к высоким температурам, но и к часовому поясу: разница с Токио всего два часа. Вчера провёл первую тренировку, было очень жарко, сегодня же гораздо проще, так что привыкаем. Вообще ещё полтора года назад не думал, что окажусь на Олимпийских играх, но так всё быстро произошло. Для меня Игры в Токио очень важны, турнир крайне престижный, и нужно выложиться по полной, ведь играем мы не за себя, а за страну. И это в какой-то степени даже помогает», — приводит слова Карацева пресс-служба олимпийского комитета России (ОКР).

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