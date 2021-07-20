Мартина Навратилова — журналистке: сначала стань лучшей в чём-то, а потом обращайся ко мне

Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова жёстко высказалась в адрес американской журналистки Меган Келли, которая ранее раскритиковала японку Наоми Осаку за частое появление на обложках журналов, вспомнив то, что Наоми отказалась общаться со СМИ на «Ролан Гаррос». На что японка отреагировала ответной репликой, обвинив Келли в непрофессионализме и пожелав ей «быть лучше», после чего она заблокировала журналистку в «Твиттере».

«Пойди и выбери себе кого-нибудь своего уровня, это точно не я и Наоми», «Сначала стань лучшей в чём-то, а потом обращайся ко мне. А пока я блокирую тебя за то, что ты ведёшь себя гадко», — написала Навратилова в своём «твиттере».

«Вы действительно были великой теннисисткой. Однако блокировать кого-то — это признак слабости, словно вы убегаете с корта в слезах», — ответила Келли на последнее высказывание Навратиловой.