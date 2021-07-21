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Лидер посева и действующий чемпион узнали соперников во втором круге турнира в Умаге

Лидер посева и действующий чемпион узнали соперников во втором круге турнира в Умаге
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Лидер посева на турнире ATP-250 в Умаге (Хорватия) испанец Альберт Рамос-Виньолас узнал соперника во втором круге соревнований. Он встретится с хорватом Дуе Айдуковичем (WC), который победил аргентинца Андреа Кольярини (Q) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Соперником серба Душана Лайовича (2) будет испанец Бернабе Сапата-Миральес, одолевший уругвайца Пабло Куэваса со счётом 4:6, 6:2, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 7 минут.

Матчи второго круга начнутся в Умаге сегодня, 21 июля. Призовой фонд соревнований составляет € 419 470. В 2019 году победителем турнира в Умаге стал серб Душан Лайович, обыгравший в финале венгра Аттилу Балажа со счётом 7:5, 7:5. В 2020 году эти соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса.

Умаг. 1-й круг
20 июля 2021, вторник. 17:40 МСК
Андреа Кольярини
210
Аргентина
Андреа Кольярини
А. Кольярини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Дуе Айдукович
275
Хорватия
Дуе Айдукович
Д. Айдукович
Умаг. 1-й круг
20 июля 2021, вторник. 17:05 МСК
Бернабе Сапата-Миральес
121
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 4
         
Пабло Куэвас
94
Уругвай
Пабло Куэвас
П. Куэвас
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