Лидер посева и действующий чемпион узнали соперников во втором круге турнира в Умаге

Лидер посева на турнире ATP-250 в Умаге (Хорватия) испанец Альберт Рамос-Виньолас узнал соперника во втором круге соревнований. Он встретится с хорватом Дуе Айдуковичем (WC), который победил аргентинца Андреа Кольярини (Q) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.
Соперником серба Душана Лайовича (2) будет испанец Бернабе Сапата-Миральес, одолевший уругвайца Пабло Куэваса со счётом 4:6, 6:2, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 7 минут.
Матчи второго круга начнутся в Умаге сегодня, 21 июля. Призовой фонд соревнований составляет € 419 470. В 2019 году победителем турнира в Умаге стал серб Душан Лайович, обыгравший в финале венгра Аттилу Балажа со счётом 7:5, 7:5. В 2020 году эти соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса.
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