Карлос Алкарас Гарфия отреагировал на попадание в число сеяных в Умаге

Испанский теннисист Карлос Алкарас Гарфия поделился впечатлениями от выхода во второй круг турнира ATP-250 в Умаге (Хорватия). На старте соревнований он победил француза Люку Пуя со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Карлос на этом турнире посеян под седьмым номером.
«У меня нет каких-то особенных ощущений от попадания в посев. Я по-прежнему приезжаю на турниры с целью добиться прогресса и играть такие матчи. Игровая практика — это самое важное, ты получаешь опыт. Я приезжаю учиться у великолепных игроков», — приводит слова испанца официальный сайт тура.
Следующим соперником Карлоса будет словак Андрей Мартин. Призовой фонд соревнований составляет € 419 470. В 2019 году победителем турнира в Умаге стал серб Душан Лайович. В 2020 году эти соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса.
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