Елена Веснина: рада, что поддалась уговорам Тарпищева и вернулась в теннис
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Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о подготовке к олимпийскому теннисному турниру в токийском теннисном центре «Ариакэ».
«Рада, что поддалась уговорам Шамиля Тарпищева и вернулась в теннис. Благодаря этому я в Токио, на особенном для меня олимпийском турнире. Что касается командного настроя, то девочки заряжены, очень хотят удачно сыграть. На правах старшего товарища делюсь с ними опытом, что-то подсказываю. Потому что, когда ты на Олимпийских играх впервые, многое может тебя поразить и отвлечь. Так что важно сохранять максимальную концентрацию», — приводит слова Весниной официальный сайт Федерации тенниса России.
Теннисный турнир на Летних олимпийских играх в Токио пройдёт с 24 июля по 1 августа.
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