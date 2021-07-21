Елена Веснина: рада, что поддалась уговорам Тарпищева и вернулась в теннис

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о подготовке к олимпийскому теннисному турниру в токийском теннисном центре «Ариакэ».

«Рада, что поддалась уговорам Шамиля Тарпищева и вернулась в теннис. Благодаря этому я в Токио, на особенном для меня олимпийском турнире. Что касается командного настроя, то девочки заряжены, очень хотят удачно сыграть. На правах старшего товарища делюсь с ними опытом, что-то подсказываю. Потому что, когда ты на Олимпийских играх впервые, многое может тебя поразить и отвлечь. Так что важно сохранять максимальную концентрацию», — приводит слова Весниной официальный сайт Федерации тенниса России.

Теннисный турнир на Летних олимпийских играх в Токио пройдёт с 24 июля по 1 августа.