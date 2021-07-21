Маттео Берреттини: многие игроки смогут доставить Джоковичу трудности на Олимпиаде

Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал шансы серба Новака Джоковича стать победителем Олимпиады в Токио.
«Джокович — самый сильный игрок и тот, кто лучше всех разбирается в определённых ситуациях. Но это не считается само собой разумеющимся. Без зрителей и с теми ожиданиями, которые у него есть, это непростая задача. Многие игроки могут поставить его в затруднительное положение. Я вышел на корт, думая, что смогу выиграть финал Уимблдона. Новак — номер один, и именно он заставляет меня играть хуже по техническим характеристикам. Даже после победы в первом сете я знал, что путь будет долгим, но, думаю, я сделал небольшой шаг вперёд. Теперь я знаю, что победить его трудно, но не невозможно», — приводит слова Берреттини Тennis Нead.
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