Хачанов: иностранцы, снявшиеся с Олимпиады, думают больше о себе, чем об этом турнире

Российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от пребывания на Олимпиаде в Токио.

«Все ребята — Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Аслан Карацев и я — впервые на Олимпийских играх. Атмосфера тут очень классная, но антиковидные ограничения накладывают отпечаток. Очень обидно, что не будет возможности посмотреть другие соревнования, что зрителей не пустят на трибуны. Но несмотря на все трудности, мы рады быть здесь и представлять нашу страну. Для нашей мужской команды это всегда было важно. Очень хотели поехать в Токио и представить нашу страну на Олимпийских играх. Именно для этого мы сейчас здесь.

Сейчас понимаю, что решение отправиться на сборы на Сахалин было правильным. Это не гарантирует результат, но организму будет проще. Если бы приехали сразу в Токио, то на пятые и шестые сутки, буквально перед началом соревнований, попали бы в акклиматизационную «яму». Тем более здесь нереальная жара днём, и вечером играть гораздо приятнее. Я бы даже сказал, что в зависимости от времени суток создаётся впечатление, что выступаешь на двух разных турнирах.

Недавно познакомились с волейболистами, так что с радостью поболел бы за них с трибун. Жаль, что не отобрались баскетболисты. Очень интересуюсь этим видом спорта. За лёгкой атлетикой с радостью бы понаблюдал, причём за всеми видами олимпийской программы. Вообще мне интересны многие дисциплины, особенно в рамках Игр.

Почему снимаются некоторые иностранцы? Даже не знаю. Может коронавирус, а может и просто лень лететь в Японию накануне старта личного сезона и US Open. Просто они думают больше о себе, нежели о столь масштабном турнире», — приводит слова Хачанова сайт Олимпийского комитета России.