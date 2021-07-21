Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов показал фото сборной России из токийского теннисного центра «Ариакэ»

Карен Хачанов показал фото сборной России из токийского теннисного центра «Ариакэ»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов в преддверии Олимпийских игр в Токио показал фото с тренировок сборной России в теннисном центре «Ариакэ».

«Команда», — гласит подпись к фотографии, на которой помимо Карена изображены Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, а также тренеры француз Жиль Сервара и белорус Егор Яцык.

В комментариях подписчики желают успехов сборной России на Олимпиаде. «Все лучшие в сборе, хорошей игры парни!», «Сильнейшая команда в истории олимпийского тенниса», «Ждём медалей».

Теннисный турнир на Летних олимпийских играх в Токио пройдёт с 24 июля по 1 августа. В мужском одиночном турнире сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев, а в парном Рублёв выступит в дуэте с Хачановым, Медведев — с Карацевым.

Фотографию можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Карена Хачанова.

Новость по теме
Хачанов: иностранцы, снявшиеся с Олимпиады, думают больше о себе, чем об этом турнире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021