Карен Хачанов показал фото сборной России из токийского теннисного центра «Ариакэ»

Российский теннисист Карен Хачанов в преддверии Олимпийских игр в Токио показал фото с тренировок сборной России в теннисном центре «Ариакэ».
«Команда», — гласит подпись к фотографии, на которой помимо Карена изображены Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, а также тренеры француз Жиль Сервара и белорус Егор Яцык.
В комментариях подписчики желают успехов сборной России на Олимпиаде. «Все лучшие в сборе, хорошей игры парни!», «Сильнейшая команда в истории олимпийского тенниса», «Ждём медалей».
Теннисный турнир на Летних олимпийских играх в Токио пройдёт с 24 июля по 1 августа. В мужском одиночном турнире сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев, а в парном Рублёв выступит в дуэте с Хачановым, Медведев — с Карацевым.
Фотографию можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Карена Хачанова.
- 21 июля 2021
-
13:56
-
13:32
-
12:30
-
10:57
-
09:11
-
08:56
-
08:11
- 20 июля 2021
-
23:09
-
22:15
-
21:45
-
21:28
-
21:16
-
20:11
-
19:21
-
18:33
-
16:34
-
15:51
-
15:17
-
13:59
-
12:27
-
11:29
-
10:18
-
09:19
-
09:00
-
04:52
-
01:00
-
00:57
-
00:36
-
00:34
- 19 июля 2021
-
23:57
-
23:43
-
22:51
-
22:16
-
21:59
-
21:38