Карен Хачанов показал фото сборной России из токийского теннисного центра «Ариакэ»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский теннисист Карен Хачанов в преддверии Олимпийских игр в Токио показал фото с тренировок сборной России в теннисном центре «Ариакэ».

«Команда», — гласит подпись к фотографии, на которой помимо Карена изображены Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, а также тренеры француз Жиль Сервара и белорус Егор Яцык.

В комментариях подписчики желают успехов сборной России на Олимпиаде. «Все лучшие в сборе, хорошей игры парни!», «Сильнейшая команда в истории олимпийского тенниса», «Ждём медалей».

Теннисный турнир на Летних олимпийских играх в Токио пройдёт с 24 июля по 1 августа. В мужском одиночном турнире сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев, а в парном Рублёв выступит в дуэте с Хачановым, Медведев — с Карацевым.

Фотографию можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Карена Хачанова.