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Варвара Грачёва завершила борьбу на турнире в Гдыне после поражения в первом круге

Варвара Грачёва завершила борьбу на турнире в Гдыне после поражения в первом круге
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Российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Гдыне (Польша). В матче первого круга она проиграла представительнице Словакии Виктории Кужмовой.

Для победы Кужмовой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 7:5 в пользу Виктории. Продолжительность противостояния составила 2 часа 34 минуты.

Грачёва не выполнила ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Кужмова три раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и использовала 5 из 8 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира Варвара Грачёва сразится с представительницей Бельгии Мариной Заневской, обыгравшей американку Джейми Лоб.

Призовой фонд турнира составляет $ 235 238. Финал состоится 25 июля.

Гдыня. 1-й круг
21 июля 2021, среда. 12:10 МСК
Виктория Кужмова
156
Словакия
Виктория Кужмова
В. Кужмова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 7
4 		7 7 5
         
Варвара Грачёва
89
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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