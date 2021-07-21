Варвара Грачёва завершила борьбу на турнире в Гдыне после поражения в первом круге

Российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Гдыне (Польша). В матче первого круга она проиграла представительнице Словакии Виктории Кужмовой.
Для победы Кужмовой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 7:5 в пользу Виктории. Продолжительность противостояния составила 2 часа 34 минуты.
Грачёва не выполнила ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Кужмова три раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и использовала 5 из 8 брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал турнира Варвара Грачёва сразится с представительницей Бельгии Мариной Заневской, обыгравшей американку Джейми Лоб.
Призовой фонд турнира составляет $ 235 238. Финал состоится 25 июля.
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