Варвара Грачёва завершила борьбу на турнире в Гдыне после поражения в первом круге

Российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Гдыне (Польша). В матче первого круга она проиграла представительнице Словакии Виктории Кужмовой.



Для победы Кужмовой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 7:5 в пользу Виктории. Продолжительность противостояния составила 2 часа 34 минуты.



Грачёва не выполнила ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Кужмова три раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и использовала 5 из 8 брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал турнира Варвара Грачёва сразится с представительницей Бельгии Мариной Заневской, обыгравшей американку Джейми Лоб.

Призовой фонд турнира составляет $ 235 238. Финал состоится 25 июля.