Андрей Рублёв: на Кубке Кремля ел одно и то же — шашлык и пиццу

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, считает ли себя суеверным человеком. Рублёв на грядущей Олимпиаде в Токио (Япония) сыграет как в одиночном, так и парном разряде (в тандеме с Кареном Хачановым).

«Да, сто процентов! Признаюсь, что я сам очень суеверный человек. Борюсь с этим. Это вредная привычка, которая даёт фальшивую экстрауверенность, будто что-то пойдёт так же, раз сценарий повторяется. Одна и та же душевая кабинка, один и тот же ресторан, то же место за обедом, одна и та же еда за ужином… Во время Кубка Кремля я ходил в ресторан и на протяжении всего времени заказывал одно и то же – шашлык и пиццу. К концу недели мне уже было плохо от этой однообразной еды», — приводит слова Рублёва OK!

Отметим, что Рублёв брал титул на Кубке Кремля в 2019 году, тогда в финале он обыграл француза Адриана Маннарино.