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Шаповалов — о Федерере: в его поведении нет показухи, он настоящий, искренний

Шаповалов — о Федерере: в его поведении нет показухи, он настоящий, искренний
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10-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал о первой встрече с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером.

«Говорят, нельзя знакомиться с кумирами, потому что начнёшь хуже о них думать. Федерер – исключение. Помню, как только приехал в Базель в 2017-м, тогда я был никем. Роджер уже сидел в машине, был готов отправиться домой, к семье. Но вышел из автомобиля, чтобы со мной поздороваться, пообщаться 5-10 минут, гостеприимно встретить в своём городе, сделать всё так, чтобы я почувствовал себя как дома. Конечно, тот случай я запомнил навсегда, потому что мало бы кто поступил так же.

В детстве я всегда на него равнялся и равняюсь до сих пор. В его поведении нет показухи, он настоящий, искренний. Это меня вдохновляет», — приводит слова Шаповалова журналист Симон Граф в своём «твиттере».

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