Даяна Ястремская рассказала о подготовке к Играм

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о своей подготовке к Олимпиаде.
«Я тренировалась на харде после возвращения из Гамбурга. Я была уверена, что после нагрузок, которые у меня были всё это время, никакой реакции организма на первый турнир не будет. Однако тело отреагировало, сразу после турнира я вернулась домой и два дня отдыхала. С моим тренером мы увидимся только после Олимпиады, так как нам сказали, что лететь нужно без команды, хотя здесь я наблюдала, что многие были со своими тренерами», — цитирует теннисистку «Большой теннис Украины».
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
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