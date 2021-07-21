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Джокович: ни для кого не секрет, что я стремлюсь к золотой медали на Олимпиаде в Токио

Джокович: ни для кого не секрет, что я стремлюсь к золотой медали на Олимпиаде в Токио
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Первая ракетка мира, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович поделился ожиданиями от Олимпийских игр в Токио (Япония).

«В последнее время у меня действительно напряжённый график, но я чувствую, что моя подготовка позволяет бороться. Кроме того, в последнее время я выигрывал много матчей, это всегда придаёт тебе уверенность и заряд дополнительной энергии.

Представлять свою страну – привилегия и честь для меня. Я представляю индивидуальный вид спорта, мне редко выпадает шанс быть частью команды. Мы уже смогли выиграть Кубок ATP и Кубок Дэвиса, сейчас мне не достаёт олимпийского золота.

Естественно, у меня максимальные амбиции в Токио, ни для кого не секрет, что я стремлюсь к золотой медали. Но Олимпийские игры – это турнир со специфическим давлением и эмоциями. Тут всё по-другому, я знаю, о чём говорю, прочувствовал это на своей шкуре в прошлом. Поэтому я постараюсь воспринимать эту Олимпиаду как обычный турнир и сосредоточусь на своей цели», — приводит слова Джоковича Tennis Head.

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