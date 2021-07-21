Тренер Джоковича: не думаю, что Федерер снова сможет стать первой ракеткой мира

Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира серба Новака Джоковича, высказался о претендентах на звание лучшего теннисиста в мире в будущем.
«Хорошо, у вас есть Федерер, который медленно выходит из игры. Я не думаю, что он когда-нибудь снова сможет стать первой ракеткой мира. Так что борьба за рекорды и всё остальное развернётся между Джоковичем и Надалем.
Также у вас есть много парней, которые в ближайшие 5-6 лет будут претендовать на лидерство, на победы на турнирах «Большого шлема». Медведев, Тим, молодые ребята, русские. У вас есть Шаповалов. У вас есть итальянцы: Берреттини, Музетти, Синнер, конечно, Циципас», — приводит слова Иванишевича Tennis Majors в своём «твиттере».
Ранее Иванишевич стал первым хорватом, который был включён в Международный зал теннисной славы.
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