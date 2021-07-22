Лидер посева вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Умаге

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас, посеянный на турнире ATP-250 в Умаге (Хорватия) под первым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Хорватии Дуе Айдуковича, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.
Лидер посева дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
В четвертьфинале соперником Рамос-Виньоласа будет итальянец Стефано Травалья.
Призовой фонд соревнований составляет € 419 470. В 2019 году победителем турнира в Умаге стал серб Душан Лайович, обыгравший в финале венгра Аттилу Балажа со счётом 7:5, 7:5. В 2020 году эти соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса.
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