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Маргарита Гаспарян — о своём женихе: белорусский олигарх, владеет полями с картошкой

Российская 26-летняя теннисистка Маргарита Гаспарян подтвердила, что вышла замуж, назвав имя избранника. Им стал известный белорусский теннисист Сергей Бетов.

«Счастье любит тишину», — подписала фотографию в «Инстаграме» Гаспарян.

33-летний Сергей Бетов закончил карьеру игрока год назад и стал тренером. В последнее время Гаспарян готовилась к матчам под его руководством.

Маргарита уже сменила фамилию на Бетова в своём инстаграм-аккаунте.

Россиянка Анастасия Пивоварова написала в комментариях к посту: «Поздравляю вас. Счастливой семейной жизни». Сербская теннисистка Нина Стоянович не осталась в стороне: «Боже мой, Марга!!! Поздравляю!!! Обнимаю». Яна Сизикова и Виталия Дьяченко также поздравили коллегу.

Один из подписчиков задался вопросом: «Кто жених? Почему нас не позвали?». На что Маргарита пошутила: «Белорусский олигарх, владеет полями с картошкой».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Маргариты Гаспарян.