Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маргарита Гаспарян — о своём женихе: белорусский олигарх, владеет полями с картошкой

Маргарита Гаспарян — о своём женихе: белорусский олигарх, владеет полями с картошкой
Аудио-версия:
Комментарии

Российская 26-летняя теннисистка Маргарита Гаспарян подтвердила, что вышла замуж, назвав имя избранника. Им стал известный белорусский теннисист Сергей Бетов.

«Счастье любит тишину», — подписала фотографию в «Инстаграме» Гаспарян.

33-летний Сергей Бетов закончил карьеру игрока год назад и стал тренером. В последнее время Гаспарян готовилась к матчам под его руководством.

Маргарита уже сменила фамилию на Бетова в своём инстаграм-аккаунте.

Россиянка Анастасия Пивоварова написала в комментариях к посту: «Поздравляю вас. Счастливой семейной жизни». Сербская теннисистка Нина Стоянович не осталась в стороне: «Боже мой, Марга!!! Поздравляю!!! Обнимаю». Яна Сизикова и Виталия Дьяченко также поздравили коллегу.

Один из подписчиков задался вопросом: «Кто жених? Почему нас не позвали?». На что Маргарита пошутила: «Белорусский олигарх, владеет полями с картошкой».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Маргариты Гаспарян.

Новость по теме
Маргарита Гаспарян намекнула, что вышла замуж
Не сходит с обложек. Богатейшую спортсменку мира критикуют за съёмки в глянцевых журналах Не сходит с обложек. Богатейшую спортсменку мира критикуют за съёмки в глянцевых журналах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021