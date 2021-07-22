Стало известно расписание олимпийского теннисного турнира

Стало известно расписание первого дня теннисных соревнований на Олимпиаде в Токио.

В субботу, 24 июля, на центральный корт токийского теннисного центра «Ариакэ» выйдут Даниил Медведев и Александр Бублик из Казахстана. Аслан Карацев на корте 2 начнёт своё выступление на Олимпиаде матчем с американцем Томми Полом. Сетку мужского одиночного турнира можно посмотреть на «Чемпионате».

Анастасия Павлюченкова в первом раунде турнира встретится с Сарой Эррани из Италии. Сетку женского одиночного турнира полностью можно посмотреть здесь.

Также в субботу сыграют две российские пары. Дуэт Карена Хачанова и Андрея Рублёва начнёт мужской парный турнир матчем с представителями США Радживом Рамом и Фрэнсисом Тиафо. Вероника Кудерметова и Елена Веснина за выход во второй круг женского парного турнира сразятся с Анной-Леной Фридзам и Лаурой Зигемунд из Германии.

Теннисный турнир на летних Олимпийских играх в Токио пройдёт с 24 июля по 1 августа.