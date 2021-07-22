Амина Аншба прекратила борьбу в женском одиночном разряде на турнире в Гдыне

Российская теннисистка Амина Аншба не смогла выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Гдыне (Польша). В матче второго круга она проиграла представительнице Испании Нурии Парризас-Диас.



Для победы Парризас-Диас потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу испанки. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.



Аншба выполнила один эйс, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Парризас-Диас ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 6 из 14 брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал турнира Парризас-Диас сразится с победительницей встречи между Мариной Заневской из Бельгии и Викторией Кузьмовой из Словакии.