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Амина Аншба прекратила борьбу в женском одиночном разряде на турнире в Гдыне

Амина Аншба прекратила борьбу в женском одиночном разряде на турнире в Гдыне
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Российская теннисистка Амина Аншба не смогла выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Гдыне (Польша). В матче второго круга она проиграла представительнице Испании Нурии Парризас-Диас.

Для победы Парризас-Диас потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу испанки. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.

Аншба выполнила один эйс, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Парризас-Диас ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 6 из 14 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Парризас-Диас сразится с победительницей встречи между Мариной Заневской из Бельгии и Викторией Кузьмовой из Словакии.

Гдыня. 2-й круг
22 июля 2021, четверг. 13:55 МСК
Нурия Парризас-Диас
112
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Амина Аншба
325
Россия
Амина Аншба
А. Аншба
Комментарии
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