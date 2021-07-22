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Собкин — об играх российских теннисистов: тут однозначно лёгкой жизни не будет

Собкин — об играх российских теннисистов: тут однозначно лёгкой жизни не будет
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Российский тренер Борис Собкин прокомментировал предстоящие игры отечественных теннисистов на Олимпиаде в Токио.

«Медведеву и Рублёву придётся стартовать с места в карьер. Тут однозначно лёгкой жизни не будет. Трудно сказать, что произойдёт, потому что условия непростые — там жарко, плюс смена часовых поясов. Если судить по фамилиям, то ни тому, ни другому может быть непросто.

С одной стороны, Нисикори играет дома, с другой стороны, зрителей не будет. Также Нисикори живёт в Америке. Японец он только по названию. Это не простой противник в любом случае, потому что Нисикори — очень хороший игрок. Но Рублёв, конечно, фаворит и по рейтингу, и по последним результатам. Там очень много мелочей, которые могут сказаться на результате.

Что касается соперника Медведева, Бублик очень хорошо подаёт, прилично играет на задней линии. Даня его обыграл на Ролан Гаррос, не проиграв ни сета, но это ни о чём не говорит. Понятно, что фаворитом является вторая ракетка мира — Медведев. Но не факт, что это проходной матч для Дани. Бьют не по рейтингу, а по морде. Бублик из тех теннисистов, с которыми никто не любит играть в первом круге. В хороший день он может обыграть кого угодно», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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