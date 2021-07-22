Собкин — о российских теннисных парах: просто не будет никогда

Российский тренер Борис Собкин прокомментировал предстоящие игры российских теннисистов в парном разряде.

«Что касается пары Медведев и Карацев, они никогда не играли вместе. Сомневаюсь, что они даже тренировались. Полашек — один из лучших парников в мире. Два сильных одиночника вполне могут обыграть даже суперсильную пару. Это отдельная история, хотя Даня и Аслан — теннисисты выше классом.



А у Рублёва с Хачановым тоже очень неприятные соперники. Рам — один из лучших в мире по игре в паре. Тиафо — очень хороший одиночник, хорошо подаёт. Просто не будет никогда», — сказал Собкин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.