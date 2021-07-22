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Собкин — о сопернице Кудерметовой: я бы ни в коем случае не стал хоронить Веронику

Собкин — о сопернице Кудерметовой: я бы ни в коем случае не стал хоронить Веронику
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Российский тренер Борис Собкин поделился мнением по поводу выступления Вероники Кудерметовой на Играх в Токио.

«Мугуруса — тяжёлый жребий для Кудерметовой. Но это если судить по фамилиям. Я совершенно не представляю, какая там Кудерметова и какая там Мугуруса. Я бы ни в коем случае не стал хоронить Веронику. Упаси Господь! Всё-таки Гарбинье — хороший игрок, но не лучший, не всегда играет одинаково», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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