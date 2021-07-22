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Новак Джокович прокомментировал отсутствие Надаля и Федерера на Играх в Токио

Новак Джокович прокомментировал отсутствие Надаля и Федерера на Играх в Токио
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал отсутствие Рафаэля Надаля и Роджера Федерера на Олимпиаде в Японии.

«В последние 15 лет Рафаэль и Роджер принимали участие почти во всех крупных теннисных турнирах. Честно говоря, я испытываю странные ощущения из-за их отсутствия на Олимпиаде. На соревнованиях я привык видеть как минимум одного из них. Но всё равно много хороших игроков примут участие в Олимпийских играх», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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