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Маррей: спросил у дочки, что делать, если проиграл. Она ответила: попробовать снова

Маррей: спросил у дочки, что делать, если проиграл. Она ответила: попробовать снова
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Шотландский теннисит Энди Маррей рассказал о поддержке дочери после поражения на Уимблдоне.

Когда я вернулся домой на следующий день после матча, дочка сказала мне:

«Папа, ты проиграл ещё один матч?»

Я ответил: «Да, проиграл. А что делать, если проиграл?»

Она ответила: «Попробовать снова».

Тогда я понял: «Да, это то, чего я хочу. Я хочу продолжать играть, потому что мне это очень нравится. В последние несколько месяцев были сложные моменты, связанные с травмами, но сейчас я чувствую себя лучше всего за долгое время. Мне лучше, я прибавляю и надеюсь, что тенденция продолжится», — цитирует Маррея Evening Standard.

Энди Маррей — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде.

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