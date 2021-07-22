Маррей: спросил у дочки, что делать, если проиграл. Она ответила: попробовать снова

Шотландский теннисит Энди Маррей рассказал о поддержке дочери после поражения на Уимблдоне.

Когда я вернулся домой на следующий день после матча, дочка сказала мне:

«Папа, ты проиграл ещё один матч?»

Я ответил: «Да, проиграл. А что делать, если проиграл?»

Она ответила: «Попробовать снова».

Тогда я понял: «Да, это то, чего я хочу. Я хочу продолжать играть, потому что мне это очень нравится. В последние несколько месяцев были сложные моменты, связанные с травмами, но сейчас я чувствую себя лучше всего за долгое время. Мне лучше, я прибавляю и надеюсь, что тенденция продолжится», — цитирует Маррея Evening Standard.

Энди Маррей — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде.