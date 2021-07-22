Денис Шаповалов проиграл 249-й ракетке мира
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Канадский теннисист Денис Шаповалов во 2-м круге турнира в Гштааде проиграл чеху Виту Коприве со счётом 6:2, 3:6, 2:6.
Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. За всю игру Шаповалов исполнил 11 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Его соперник из Чехии за всё противостояние 3 раза подал навылет, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 8.
В 3-м круге турнира Коприва встретится с Микаэлем Имером из Швеции.
Денис Шаповалов — победитель одного турнира ATP в одиночном разряде, победитель одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, финалист Кубка Дэвиса в составе сборной Канады.
Гштаад. 2-й круг
22 июля 2021, четверг. 18:35 МСК
10
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|3
|2
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|6
|6
249
Вит Коприва
В. Коприва
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