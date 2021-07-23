Американский теннисист Джон Иснер станет отцом в третий раз

Американский теннисист Джон Иснер готовится стать папой в третий раз. Об этом сообщил официальный «твиттер» ATP Tour.

«Поздравляем Джона Иснера и Мэдисон МакКинли, которые ожидают своего третьего ребёнка», — говорится в посте.

Иснер уже воспитывает сына и дочь. Девочка появилась на свет 15 сентября 2018, а мальчик — 20 октября 2019.

Джон Иснер — один из самых высоких игроков в истории тенниса, его рост составляет 208 см. Он является победителем 19 турниров ATP. Бывшая девятая ракетка мира в одиночном рейтинге обладает рекордно мощной подачей в матчах Кубка Дэвиса. Мяч после удара Иснера развил скорость 253 км/ч.