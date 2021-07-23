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Михаил Кукушкин потренировался с Андреем Рублёвым в Токио

Михаил Кукушкин потренировался с Андреем Рублёвым в Токио
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Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин потренировался с россиянином Андреем Рублёвым в преддверии начала теннисного олимпийского турнира в Токио.

«Отличная тренировка перед Олимпийскими играми с будущим номером 1 в мире и одним из самых приятных людей в туре. Он уничтожил меня на корте, но, по крайней мере, я получил хорошую фотографию», — подписал пост на странице своего «инстаграма» Кукушкин.

Михаил Кукушкин стартует на Олимпиаде 25 июля, в воскресенье, матчем с представителем Аргентины Федерико Корией. Андрей Рублёв вступит в борьбу в этот же день. В первом круге он встретится с японцем Кеем Нисикори. Полностью список соперников можно посмотреть на «Чемпионате».

Фотографию можно посмотреть в "инстаграм-аккаунте" Михаила Кукушкина.

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