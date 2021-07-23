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Японские СМИ предполагают, что Наоми Осака зажжёт олимпийский огонь на церемонии открытия

Японские СМИ предполагают, что Наоми Осака зажжёт олимпийский огонь на церемонии открытия
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Субботний матч первого круга олимпийского теннисного турнира, в котором японка Наоми Осаки должна была встретиться с китаянкой Чжэн Сайсай, перенесён на следующий день. Теперь турнир откроет польская теннисистка Ига Свёнтек матчем с немкой Моной Бартель на центральном корте.

Многие СМИ высказали предположения о том, что организаторы доверили Осаке какую-то особую роль на церемонии открытия Олимпиады в пятницу.

Наоми Осаку выбрали в качестве факелоносца на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Токийские игры основаны на принципах гендерного равенства, а также разнообразия и гармонии. Осака, у которой мать японка, а отец американец с Гаити, была выбрана Организационным комитетом как спортсменка, которая могла бы воплотить эту философию. В эстафете зажжения огня в качестве финальной группы участвуют пять или шесть бегунов. После этого факел передают последнему человеку, который и зажигает олимпийский огонь. Поскольку этот человек выбирается именно из этих пяти или шести спортсменов, существует вероятность того, что Осака и зажжёт огонь.

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