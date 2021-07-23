Веснина показала, как теннисная сборная провожает Александрову и Рублёва на открытие ОИ

Российская теннисистка Елена Веснина в «сториз» своего «инстаграма» показала, как национальная сборная по теннису провожает на церемонию открытия Олимпийских игр двух своих делегатов.
Ими оказались Екатерина Александрова и Андрей Рублёв. Именно поэтому эти спортсмены на общих фотографиях в «инстаграме» Весниной были одеты в костюмы, в отличие от остальных коллег по сборной. Остальные члены сборной команды по теннису остались смотреть церемонию открытия Олимпиады по телевизору.
В видео Веснина спросила Игоря Андреева, хотел бы он пойти на церемонию открытия. Игорь ответил: «Да, но ребята лучше смотрятся». На что Елена отреагировала: «Лучше смотрятся? У нас есть жених и есть невеста!»
Теннисный турнир на летних Олимпийских играх в Токио пройдёт с 24 июля по 1 августа.
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