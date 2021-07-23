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Бельгийская гимнастка: когда Джокович просит сфотографироваться, вы не можете отказаться

Бельгийская гимнастка: когда Джокович просит сфотографироваться, вы не можете отказаться
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Бельгийская спортивная гимнастка Нина Дервал в своём «инстаграме» показала фото с теннисистом Новаком Джоковичем, на котором серб продемонстрировал знаменитую феноменальную растяжку, сев на шпагат.

«Когда Новак Джокович просит сфотографироваться, вы не можете отказаться», — подписала пост Дервал.

Бельгийка Элисон ван Эйтванк прокомментировала фото: «Круто». А её соотечественник Зизу Бергс отреагировал на пост тремя смеющимися смайликами.

Нина Дервал является двукратной чемпионкой Европы на разновысоких брусьях (2017 и 2018 года), чемпионкой мира на разновысоких брусьях (2018 года), а также спортсменкой года в Бельгии (2018).

Свой путь за олимпийской медалью Новак Джокович начнёт субботней встречей с представителем Боливии Уго Дельеном. 1 августа, в воскресенье, определится победитель мужского одиночного турнира.

Фотографию можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Нины Дервал.

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