Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бельгийская гимнастка: когда Джокович просит сфотографироваться, вы не можете отказаться

Бельгийская спортивная гимнастка Нина Дервал в своём «инстаграме» показала фото с теннисистом Новаком Джоковичем, на котором серб продемонстрировал знаменитую феноменальную растяжку, сев на шпагат.

«Когда Новак Джокович просит сфотографироваться, вы не можете отказаться», — подписала пост Дервал.

Бельгийка Элисон ван Эйтванк прокомментировала фото: «Круто». А её соотечественник Зизу Бергс отреагировал на пост тремя смеющимися смайликами.

Нина Дервал является двукратной чемпионкой Европы на разновысоких брусьях (2017 и 2018 года), чемпионкой мира на разновысоких брусьях (2018 года), а также спортсменкой года в Бельгии (2018).

Свой путь за олимпийской медалью Новак Джокович начнёт субботней встречей с представителем Боливии Уго Дельеном. 1 августа, в воскресенье, определится победитель мужского одиночного турнира.

Фотографию можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Нины Дервал.