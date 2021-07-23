Бельгийская гимнастка: когда Джокович просит сфотографироваться, вы не можете отказаться

Бельгийская спортивная гимнастка Нина Дервал в своём «инстаграме» показала фото с теннисистом Новаком Джоковичем, на котором серб продемонстрировал знаменитую феноменальную растяжку, сев на шпагат.
«Когда Новак Джокович просит сфотографироваться, вы не можете отказаться», — подписала пост Дервал.
Бельгийка Элисон ван Эйтванк прокомментировала фото: «Круто». А её соотечественник Зизу Бергс отреагировал на пост тремя смеющимися смайликами.
Нина Дервал является двукратной чемпионкой Европы на разновысоких брусьях (2017 и 2018 года), чемпионкой мира на разновысоких брусьях (2018 года), а также спортсменкой года в Бельгии (2018).
Свой путь за олимпийской медалью Новак Джокович начнёт субботней встречей с представителем Боливии Уго Дельеном. 1 августа, в воскресенье, определится победитель мужского одиночного турнира.
Фотографию можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Нины Дервал.
- 23 июля 2021
-
15:57
-
15:30
-
14:03
-
13:34
-
11:49
-
10:18
-
09:32
-
06:55
-
00:09
- 22 июля 2021
-
20:59
-
20:31
-
20:02
-
19:36
-
19:22
-
19:16
-
19:05
-
18:55
-
17:54
-
17:38
-
17:29
-
16:04
-
15:39
-
14:47
-
11:31
-
09:17
-
08:34
-
08:24
-
08:14
-
08:03
-
07:57
-
07:41
-
00:28
- 21 июля 2021
-
23:40
-
22:55
-
20:51