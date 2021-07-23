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Новак Джокович: провожу лучший сезон в карьере, подготовку к ОИ можно назвать идеальной

Новак Джокович: провожу лучший сезон в карьере, подготовку к ОИ можно назвать идеальной
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от Олимпиады в Токио.

«Я чувствую себя прекрасно, физически и ментально, готов выступить наилучшим образом.

Я провожу, пожалуй, лучший сезон в моей карьере на сегодняшний день. У меня не может быть лучшей подготовки к Олимпийским играм, чем та, которая была в этом году. Она близка к идеальной.

Давление в спорте — это то, чего мы не боимся. Чем больше опыта у тебя за плечами, чем больше матчей у тебя за плечами, тем больше уверенности ты излучаешь.

Я нервничал на предыдущих Олимпийских играх, и это нормально. Когда играю за сборную Сербии на Олимпиаде, это отличается от моих обычных матчей», — приводит слова Джоковича Tennis Head.

Джокович ранее завоёвывал бронзу в Пекине в 2008-м. Также он занял четвёртое место в Лондоне в 2012-м и неожиданно выбыл в первом раунде в Рио-2016.

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