Павлюченкова: такие вещи, как тепловой удар, я контролировать не могу. Не ждала такой жары

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход во второй круг на Олимпиаде в Токио. На старте соревнований она разгромила итальянку Сару Эррани со счётом 6:0, 6:1. В ходе матча россиянка брала медицинский тайм-аут.

«Хорошо начала, подготовка шла без проблем эти дни. Но такие вещи, как тепловой удар, не могу контролировать, не ожидала такой жары. Когда тренируешься, всё же есть время на отдых, а тут игра без перерывов. Я даже расстроилась, потому играла хорошо, было бы обидно не закончить матч. Вела с запасом, но во втором сете плохо себя почувствовала при счёте 3:0. От жары даже в какой-то момент проблемы с дыханием появились. Захотелось побыстрее закончить матч, а это тоже опасно, форсировать игру. Хорошо, что всё закончилось в мою пользу.

В Рио было жарко, но терпимо. А здесь нереальная влажность и за 30 температура. У меня до сих пор болит голова, вздулись вены в висках. Врачи сказали лежать, отдыхать ноги кверху и терпеть», — цитирует Павлюченкову РИА «Новости».

Анастасия также оценила условия, в которых проходит Олимпиада.

«К ограничениям мы привыкли, где-то это уже входит в норму. Единственное, что немного смущает — отсутствие зрителей. На большинстве турниров уже пускают, а здесь ноль, как-то стрёмно. Всё же это Олимпийские игры, хочется атмосферы получше.



Я не смотрела церемонию открытия, у нас нет телевизора, что даже хорошо — мы с девчонками много общаемся, играем в карты, телевизор нам даже не нужен. А ещё я делала процедуры, готовилась, потому что играла первая, в 11, не хотела силы тратить», — сказала Павлюченкова.