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Аслан Карацев победил в первом круге теннисного турнира на Олимпиаде-2021 в Токио

Аслан Карацев победил в первом круге теннисного турнира на Олимпиаде-2020 в Токио
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Российский теннисист Аслан Карацев (11) вышел во второй круг на Олимпийских играх в Токио (Япония). На старте соревнований он обыграл американца Томми Пола со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 15 минут.

Аслан 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса и брейка, а также 1 двойная ошибка.

За выход в третий круг Карацев поспорит с французом Жереми Шарди.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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Олимпиада (м). 1-й круг
24 июля 2021, суббота. 08:05 МСК
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
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