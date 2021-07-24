Аслан Карацев победил в первом круге теннисного турнира на Олимпиаде-2020 в Токио

Российский теннисист Аслан Карацев (11) вышел во второй круг на Олимпийских играх в Токио (Япония). На старте соревнований он обыграл американца Томми Пола со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 15 минут.
Аслан 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса и брейка, а также 1 двойная ошибка.
За выход в третий круг Карацев поспорит с французом Жереми Шарди.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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