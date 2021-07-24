Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал назначение Карпина в сборную России

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о назначении Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России по футболу.

«Мне нравится Карпин — харизматичный человек. Я всё же не футболист, чтобы рассуждать о его компетенции как тренера. Знаю, чего он добился с «Ростовом». Мне кажется, не надо слишком много ждать, надо просто болеть и надеяться на лучшее», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Ранее второй сеяный Медведев вышел в 1/16 финала олимпийского турнира в Токио (Япония), в двух сетах обыграв представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:4, 7:6 (10:8). За выход в третий круг Медведев сразится с представителем Индии Сумитом Нагалом.

Медведев – победитель 11 турниров на уровне ATP, в том числе Итогового чемпионата 2020 года, финалист Australian Open — 2021 и US Open — 2019.