Даниил Медведев — об условиях в Токио: здесь будут и судороги, и тепловые удары

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал про условия на Играх в Токио.

«Здесь будут и судороги, и тепловые удары, и врачи на корте», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Даниил Медведев — вторая ракетка мира в одиночном разряде, победитель Итогового турнира ATP 2020 года, финалист двух турниров «Большого шлема», победитель 11 турниров ATP в одиночном разряде.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.