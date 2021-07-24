Даниил Медведев — об условиях в Токио: здесь будут и судороги, и тепловые удары

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал про условия на Играх в Токио.
«Здесь будут и судороги, и тепловые удары, и врачи на корте», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Даниил Медведев — вторая ракетка мира в одиночном разряде, победитель Итогового турнира ATP 2020 года, финалист двух турниров «Большого шлема», победитель 11 турниров ATP в одиночном разряде.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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