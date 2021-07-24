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Чесноков — о Медведеве: он боролся не только против Бублика, но и против условий

Чесноков — о Медведеве: он боролся не только против Бублика, но и против условий
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Российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал противостояние Александра Бублика и Даниила Медведева.

«Медведеву было очень тяжело. Если взять качество игры, чувствовалось, что он боролся не только против Бублика, но и против условий, которые сделали теннис менее зрелищным на Олимпиаде. Было видно, что Медведев еле дышал. Я смотрел его матчи с Надалем на US Open, Даня был гораздо свежее.

Второй сет — 4:0 на тай-брейке, казалось, что всё закончено, 4:1, проигрывает две своих подачи. И опять возвращается интрига. Слава богу, что не было третьего сета. Начало хорошее. Очень важно пройти первый круг, потом будет легче», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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