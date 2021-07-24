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Давыденко о жаре в Токио: это другой теннис. Думаешь не об игре, а как выдержать весь матч

Давыденко о жаре в Токио: это другой теннис. Думаешь не об игре, а как выдержать весь матч
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Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко оценил погодные условия, в которых проходят соревнования по теннису в рамках Олимпийских игр в Токио.

«У всех акклиматизация к жаре. Все привыкают, в Австралии и при +40 играли. Главный вопрос — насколько там влажно. В таких условиях дело уже не в теннисе, а думаешь о том, как выдержать весь матч, устоять на корте в течение этих пары часов. Когда жарко, стараешься делать короткие розыгрыши. Стараешься не двигаться в углы, потому что экономишь силы.

При жаре другой теннис совсем, он становится коротким. Тут ещё важный момент: надо быстро адаптироваться. Потому что если ты сидишь в номерах под кондиционером, а потом выходишь на такую жару — можно тепловой удар схватить», — сказал Давыденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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