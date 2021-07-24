Новак Джокович: погодные условия в Токио очень сложные, сегодня был самый жаркий день

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился мнением о погодных условиях в Токио, где сегодня стартовали теннисные турниры в рамках Олимпиады-2020.

В матче стартового раунда первый сеяный Джокович в двух сетах обыграл представителя Боливии Уго Дельена со счётом 6:2, 6:2.

«Погодные условия очень сложные. Сегодня, судя по разговорам с другими игроками, был самый жаркий день за всё время. Влажность просто зверская, потому что очень жарко и одновременно очень влажно. Твёрдые корты поглощают тепло, и оно остается в них.

Мало ветра, мало бриза. Может быть, в другие дни было немного больше ветра, который помогал освежиться и охладиться, но сегодня его было мало. Играть определённо было сложно, но я рад, что преодолел первое препятствие. Всегда можно добиться большего, но первым матчем я доволен», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.